Задача Масса пирога 1600г.какова масса 3 таких пирогов? Одна восьмая пирога?три восьмых пирогов? ЛЮДИ ПОМОГИТЕ МНЕ РЕШИТЬ!!!
Математика
Задача Масса пирога 1600г.какова масса 3 таких пирогов? Одна восьмая пирога?три восьмых пирогов? ЛЮДИ ПОМОГИТЕ МНЕ РЕШИТЬ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1600*3=4800г-масса трёх пирогов. 2)1600:8*1=200г-масса 1/8 пирога. 3)1600:8*3=600г-масса 3/8 пирога. 4)4800:8*3=1800г-масса 3/8 пирогов.
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