найдите значение производной функции y=(3x/(3+x)) + 7cosx в точке х=0
Алгебра
найдите значение производной функции y=(3x/(3+x)) + 7cosx в точке х=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
производная равна 9/(3+x)в квадрате
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