вычислите массу сульфата цинка,который можно получить при взаимодействии избытка цинка с 500 мл 20 процентного раствора серной кислоты с плотностью 1,14г на мл

Гость: Гость:

Дано: V(р-ра H2SO4) = 500 мл w(H2SO4) = 20% p (H2SO4 р-ра) = 1,14 г/мл Найти: m(ZnSO4) - ? Решение: 114г x г Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2(г.) v = 1 моль v = 1 моль M = 98 г/моль M = 161 г/моль m = 98 г m = 161 г m(H2SO4) = 500мл * 1,14 г/мл * 0,2 = 114 г 114 г /98 г = x г / 161 г x = 187,285 = 187, 29 г Ответ: m(ZnSO4) = 187,29 г. =)