вычислите массу сульфата цинка,который можно получить при взаимодействии избытка цинка с 500 мл 20 процентного раствора серной кислоты с плотностью 1,14г на мл

Химия
вычислите массу сульфата цинка,который можно получить при взаимодействии избытка цинка с 500 мл 20 процентного раствора серной кислоты с плотностью 1,14г на мл
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Дано:  V(р-ра H2SO4) = 500 мл w(H2SO4) = 20%  p (H2SO4 р-ра) = 1,14 г/мл    Найти:  m(ZnSO4) - ?   Решение:               114г              x г         Zn  +  H2SO4    =    ZnSO4 + H2(г.)            v = 1 моль      v = 1 моль            M = 98 г/моль M =  161 г/моль              m = 98 г          m = 161 г   m(H2SO4) = 500мл * 1,14 г/мл  * 0,2 = 114 г 114 г /98 г = x г / 161 г   x =  187,285 = 187, 29 г Ответ: m(ZnSO4) = 187,29 г. =)     
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