длинапрямоугольника 1 дм 6 см ,а ширина 9 см . какова площадь прямоугольника.

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Площадь прямоугольника вычисляется по формуле S=ab (а-ширина, b-длина). Вначале 1дм 6 см превратив в см. 1 дм = 10 см, значит 1дм и 6 см = 10+6=16см. S=16 х 9=144см² Ответ: Площадь прямоугольника равна 144см²