длинапрямоугольника 1 дм 6 см ,а ширина 9 см . какова площадь прямоугольника.
Математика
длинапрямоугольника 1 дм 6 см ,а ширина 9 см . какова площадь прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь прямоугольника вычисляется по формуле S=ab (а-ширина, b-длина). Вначале 1дм 6 см превратив в см. 1 дм = 10 см, значит 1дм и 6 см = 10+6=16см. S=16 х 9=144см² Ответ: Площадь прямоугольника равна 144см²
Гость:
1дм 6см =16 см S =16 х 9 =144 кв.см площадь прямоугольника
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 известно,что BD1=21,CD=16,B1C1=11.Найдите длину ребра BB1
Химия
вычислите массу сульфата цинка,который можно получить при взаимодействии избытка цинка с 500 мл 20 процентного раствора серной кислоты с плотностью...
Английский язык