В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 известно,что BD1=21,CD=16,B1C1=11.Найдите длину ребра BB1
Геометрия
В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 известно,что BD1=21,CD=16,B1C1=11.Найдите длину ребра BB1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]BD_{1}^{2}=B_{1}C_{1}^{2}+C_{1}C^{2}+DC^{2}[/latex] [latex]C_{1}C^{2}=BD_{1}^{2}-DC^{2}-B_{1}C_{1}^{2}=21^{2}-16^{2}-11^{2}=441-256-121=64[/latex] CC1=8 CC1=BB1=8 Ответ: 8
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