масса слона 5 тонн.это на 4тонны 5кг больше чем масса лошади.во сколько раз слон тяжелее лошади?(вырази тонны в киллограммах)
Математика
масса слона 5 тонн.это на 4тонны 5кг больше чем масса лошади.во сколько раз слон тяжелее лошади?(вырази тонны в киллограммах)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5т=5000кг 4т5кг=4005кг 5000-4005=995кг масса лошади 5000/995=5раз слон тяжелее лошади
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