масса слона 5 тонн.это на 4тонны 5кг больше чем масса лошади.во сколько раз слон тяжелее лошади?(вырази тонны в киллограммах)

Математика

масса слона 5 тонн.это на 4тонны 5кг больше чем масса лошади.во сколько раз слон тяжелее лошади?(вырази тонны в киллограммах)

Автор: Гость