Натуральные числа x и y таковы, что 12х и 18y являются точными квадратами. Чему равно наименьшее возможное значение суммы х+у ?
Алгебра
Натуральные числа x и y таковы, что 12х и 18y являются точными квадратами. Чему равно наименьшее возможное значение суммы х+у ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чтоб сумма x+y была наименьшей, надо чтоб каждое из слагаемых было наименьших, а значит числа x и y должны быть наименьшими при которых числа 12x=4*3x=2^2 *3x и 18y=9*2y=3^2 *2y были точными квадратами, что дает нам x=3 и y=2 x+y=2+3=5 ответ: (г) 5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
масса слона 5 тонн.это на 4тонны 5кг больше чем масса лошади.во сколько раз слон тяжелее лошади?(вырази тонны в киллограммах)
Українська література
У подножия горы на высоте 200м. над уровнем моря АД равно 756мм рт. ст. На вершине оно составляет 720 мм рт. ст. Определите относительную и абсолют...