Почему надо изучать русский язык?
Русский язык
Почему надо изучать русский язык?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
русский язык нам нужен для того, чтобы мы могли выражать свои чувства, эмоции. это наш родной язык и поэтому мы должны знать его на отлично. он потребуется везде. также он необходим для общения, для чтения русских книг и т.д.
Гость:
Русский язык не нужно , а не обходимо изучать.Чтобы понимать окружаюших и чтобы они могли понимать тебя. Чем обширнее наш словарный запас, тем с большим количеством людей мы сможем беспрепятственно общаться.Мы можем писать письма, сочинения, рассказы. Таким образом, мы показываем свой внутренний мир, мысли и чувства, о которых иногда трудно говорить вслух. Всю нашу жизнь мы не перестаем учить русский язык, постоянно узнаем что-то новое.
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