составить алгоритм для правильного написания слов.Земле,деревьев,шевельнулась.
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составить алгоритм для правильного написания слов.Земле,деревьев,шевельнулась.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Земле - существительное, с проверяемой гласной в корне, проверяем словом - земли, ударение на е значит е и будем писать. Деревьев - существительное, мн.ч. разделительный мягкий знак, проверяется ударением, слово - дерево , е значит и пишем е. Шевельнулась - глагол, прош.вр. в конце мягкий знак, проверочное слово шевелится, значит и пишем е.
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