З паличок учень склав 6 однакових трикутників і один квадрат. Скільки для цього потрібно було паличок?
Математика
З паличок учень склав 6 однакових трикутників і один квадрат. Скільки для цього потрібно було паличок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*6+4=18+4=22палочки было нужно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В 3 пакетах было поровну орехов.Когда с каждого пакета взяли по 6 шт.,то в них стало столько орехов,сколько было раньше в 2 пакетах.Сколько орехов ...
Алгебра
Натуральные числа x и y таковы, что 12х и 18y являются точными квадратами. Чему равно наименьшее возможное значение суммы х+у ?
Русский язык
Математика
масса слона 5 тонн.это на 4тонны 5кг больше чем масса лошади.во сколько раз слон тяжелее лошади?(вырази тонны в киллограммах)