самое крупное в мире месторождение свинцово-цинковых руд

Гость: Гость:

Основные страны-производители рафинированного свинца — США, Япония, ФРГ, Великобритания, Канада,Австралия, Франция и Мексика (около 70% всего выпуска свинца). Доля вторичного свинца в общем его производстве составляет около 40%. К числу крупнейших продуцентов свинца (1985) относятся американские "St. Joe Minerals", "AMAX-Homestake", "ASARCO", канадская "Соminсо", мексиканская "Metalurgica Mexicana Penoles", австралийская "Australian Mining & Smelting" и французская "Penarroya". Начиная с 70-х гг. производство свинца растёт невысокими темпами, что обусловлено продолжающимся сокращением его использования в ряде отраслей. Добычу цинковых руд ведут около 50 стран, однако 65% добычи приходится на Канаду, Перу, Австралию, США, Мексику и Японию (табл. 2).