обЪем иодоводорода HI равен  6,72л. Выполните все возможные вычисления по формуле. заранее спасибо.

Гость: Гость:

М(HI) = 128 г Тогда имеем пропорцию: 128 г - 22,4 л 320 г - х л х = 320*22,4/128 = 56 л. Теперь составим пропорцию для числа молекул, помня, что в 1 моле вещества содержится число Авогадро молекул(6*10^23)^ 22,4 л - 6*10^23 молекул 56 л - у молекул у = 56*6*10^23 /22,4 = 15*10^23 Ответ: 56 л; 15*10^23 молекул.