обЪем иодоводорода HI равен  6,72л. Выполните все возможные вычисления по формуле. заранее спасибо.

Химия
обЪем иодоводорода HI равен  6,72л. Выполните все возможные вычисления по формуле. заранее спасибо.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
М(HI) = 128 г Тогда имеем пропорцию: 128 г    -    22,4 л 320 г    -     х л х = 320*22,4/128 = 56 л. Теперь составим пропорцию для числа молекул, помня, что в 1 моле вещества содержится число Авогадро молекул(6*10^23)^ 22,4 л     -   6*10^23  молекул 56 л        -     у молекул у = 56*6*10^23 /22,4 =  15*10^23 Ответ: 56 л;  15*10^23 молекул.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Докажите , что значение выражения 5х^3-5(х+2)(х^2-2х+4)не зависит от значения переменной
Ответить
Русский язык
составить алгоритм для правильного написания слов.Земле,деревьев,шевельнулась.
Ответить
Математика
З паличок учень склав 6 однакових трикутників і один квадрат. Скільки для цього потрібно було паличок?
Ответить
Математика
В 3 пакетах было поровну орехов.Когда с каждого пакета взяли по 6 шт.,то в них стало столько орехов,сколько было раньше в 2 пакетах.Сколько орехов ...
Ответить
Алгебра
Натуральные числа x и y таковы, что 12х и 18y являются точными квадратами. Чему равно наименьшее возможное значение суммы х+у ?
Ответить