выразите переменную х через переменную у переменную у через переменную х в уравнении 2х- 3у= 1 зараннее спасибо!

Алгебра

выразите переменную х через переменную у переменную у через переменную х в уравнении 2х- 3у= 1 зараннее спасибо!

Автор: Гость