выразите переменную х через переменную у переменную у через переменную х в уравнении 2х- 3у= 1 зараннее спасибо!

Алгебра
выразите переменную х через переменную у переменную у через переменную х в уравнении 2х- 3у= 1 зараннее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex] 1)\ 2x- 3y=1\\ 2x=1+3y\\ x=\frac{1+3y}{2}\\ 2) 2x-3y=1\\ 3y=2x-1\\ y=\frac{2x-1}{3}[/latex]
Гость:
1) 2x-3y=1 2x=1+3y x= (1+3y)/2 x=1/2+ (3y)/2 2) 2x-3y=1 -3y=1-2x 3y=2x-1 y=(2x-1)/3 y=(2x)/(3) - 1/3 Если я правильно поняла,что нужно сделать Оо"
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