Cинквейн на темы: Торговля Реклама Обмен  

География
Cинквейн на темы: Торговля Реклама Обмен  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 торговля 2 распостранненная, прибыльная 3 продавать, обмениваться,зарабатывать 4 Торговля- сложный бизнес 5 продажи ----------- 1реклама 2 распостраняющая, напоминающая 3 распостранять, популяризировать, напоминать 4с помощью рекламы мы узнаем много нового 5 распостранение ------------------------- 1 обмен 2 выгодный, полезный 3 менять,экономить, делиться 4 с давних времен люди пользуются обменом 5 экономия
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