Вычислите, какой объем хлора (Н.у.) необходимj для получения 10 л хлороводорода

Химия
Вычислите, какой объем хлора (Н.у.) необходимj для получения 10 л хлороводорода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H₂ + Cl₂ = 2HCl V(Cl₂) = 22,4 М(2HCl) = 44,8 V(HCl) = 10л (по условию). V(Cl₂) = x. Составим и решим пропорцию. х:22,4=10:44,8 х=5 Ответ: V(Cl₂) = 5 л.
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