В двух корзинах лежало 84 яблока. Когда из первой переложили 15 яблок, то во второй стало в 3 раза больше, чем в первой. Сколько яблок было в каждой корзине первоначально?

Математика

В двух корзинах лежало 84 яблока. Когда из первой переложили 15 яблок, то во второй стало в 3 раза больше, чем в первой. Сколько яблок было в каждой корзине первоначально?

Автор: Гость