В двух корзинах лежало 84 яблока. Когда из первой переложили 15 яблок, то во второй стало в 3 раза больше, чем в первой. Сколько яблок было в каждой корзине первоначально?
Математика
В двух корзинах лежало 84 яблока. Когда из первой переложили 15 яблок, то во второй стало в 3 раза больше, чем в первой. Сколько яблок было в каждой корзине первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х+3х=84 4х=84 х=84:4 х=21 яблоко-после перекладывания. 2)21+15=36яблок-было в первой корзине. 3)84-36=48яблок-было во второй корзине.
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