Запишите уравнения следующих реакций замещения: а) оксид железа (|||)+ алюминий --- больше б) оксид железа (|||)+ водород--- больше в)хлорид меди (||) (р-р) + алюминий--- больше г) оксид свинца (IV)+ углерод--- больше д) бр...
Химия
Запишите уравнения следующих реакций замещения: а) оксид железа (|||)+ алюминий --- больше б) оксид железа (|||)+ водород--- больше в)хлорид меди (||) (р-р) + алюминий--- больше г) оксид свинца (IV)+ углерод--- больше д) бромид железа (III) (р-р)+ хлор --- больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe Fe2O3 + 3H2 = 2Fe +3H2O 3CuCl2 +2Al = 2AlCl3 + 3Cu PbO2 + C = Pb + CO2 2FeBr3 + 3Cl2 = 2FeCl3 + 3Br2
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