Запишите уравнения следующих реакций замещения: а) оксид железа (|||)+ алюминий --- больше б) оксид железа (|||)+ водород--- больше в)хлорид меди (||) (р-р) + алюминий--- больше г) оксид свинца (IV)+ углерод--- больше д) бр...

Химия

Запишите уравнения следующих реакций замещения: а) оксид железа (|||)+ алюминий --- больше б) оксид железа (|||)+ водород--- больше в)хлорид меди (||) (р-р) + алюминий--- больше г) оксид свинца (IV)+ углерод--- больше д) бромид железа (III) (р-р)+ хлор --- больше

Автор: Гость