Вокруг прямоугольной цветочной клумбы, размеры которой 2м. и 4м., проложена дорожка постоянной ширины. Какова ширина этой дорожки, если ее площадь в 9 раз больше площали клумбы? В зале имеется 320 мест. Для проведения концерт...

Математика

Вокруг прямоугольной цветочной клумбы, размеры которой 2м. и 4м., проложена дорожка постоянной ширины. Какова ширина этой дорожки, если ее площадь в 9 раз больше площали клумбы? В зале имеется 320 мест. Для проведения концерта пришлось организовать еще 100 мест. Для этого добавили еще один ряд кресел и в каждом ряду установили допольнительно по 4 кресла. Сколько рядов кресел было во время концерта? Длина пожарной лестницы равна 10 метрам. Лестницу прислонили к стене таким образом, что расстояние от основания лестницы до стены на 2 м. меньше высоты, на которой расположен верхний конец лестницы. Какой высоты достигает верхний конец лестницы?

Автор: Гость