Вокруг прямоугольной цветочной клумбы, размеры которой 2м. и 4м., проложена дорожка постоянной ширины. Какова ширина этой дорожки, если ее площадь в 9 раз больше площали клумбы? В зале имеется 320 мест. Для проведения концерт...
Математика
Вокруг прямоугольной цветочной клумбы, размеры которой 2м. и 4м., проложена дорожка постоянной ширины. Какова ширина этой дорожки, если ее площадь в 9 раз больше площали клумбы? В зале имеется 320 мест. Для проведения концерта пришлось организовать еще 100 мест. Для этого добавили еще один ряд кресел и в каждом ряду установили допольнительно по 4 кресла. Сколько рядов кресел было во время концерта? Длина пожарной лестницы равна 10 метрам. Лестницу прислонили к стене таким образом, что расстояние от основания лестницы до стены на 2 м. меньше высоты, на которой расположен верхний конец лестницы. Какой высоты достигает верхний конец лестницы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. площ клумбы 8 м2 площ дор = 8*9=72 площ дорожки с клумбой = 72+8 =80 ширина дорожки - а: (4+2а)(2+2а) = 80 а2 (в квадрате) + 3а -18 =0 а1=3 а2=-6 значит ширина дорожки 3 м
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