В каком из следующих выражений при замене цифры восемь на любую другую цифру результат не изменится? А) (8+8):8+8 Б) 8*(8+8):8 В) 8+8-8+8 Г) (8+8-8):8 Д) (8+8-8):8
Алгебра
В каком из следующих выражений при замене цифры восемь на любую другую цифру результат не изменится? А) (8+8):8+8 Б) 8*(8+8):8 В) 8+8-8+8 Г) (8+8-8):8 Д) (8+8-8):8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г т.к. какуь бы цифру туда не поставили в результате все равно получится 1
Гость:
мне кажется,или и вправду варианты Г и Д одно и то же??? это и есть правильный ответ)) например если вместо 8 поставить 7, то выйдет 1
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