Электрон под действием электрического тока увеличил свою скорость с v1=10^7 м/с до v2=3*10^7 м/с.Найти разность потенциалов между начальной и конечной точками перемещения.
Физика
Электрон под действием электрического тока увеличил свою скорость с v1=10^7 м/с до v2=3*10^7 м/с.Найти разность потенциалов между начальной и конечной точками перемещения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По закону сохранения энергии - изменение кинетич. энергии электрона равно работе сил эл. поля: [latex]\frac{m(v_2^2-v_1^2)}{2}=eU.[/latex] где e, m - заряд и масса электрона, U - искомая разность потенциалов. [latex]U=\frac{m(v_2^2-v_1^2)}{2e}=\frac{9*10^{-31}*4*10^{14}}{2*1,6*10^{-19}}=1125\ B.[/latex] Ответ: 1125 В.
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