Электрон под действием электрического тока увеличил свою скорость с v1=10^7 м/с до v2=3*10^7 м/с.Найти разность потенциалов между начальной и конечной точками перемещения.

Физика

Электрон под действием электрического тока увеличил свою скорость с v1=10^7 м/с до v2=3*10^7 м/с.Найти разность потенциалов между начальной и конечной точками перемещения.

Автор: Гость