натуральные числа х и у таковы , что 12х и 18у являются точными квадратами .Чему ровна наименьшее возможное значение суммы х+у ! варианты ответов (а) 30 , (б)13 , (в)7 , (г) 5 , (д)2 ... помогите люди ((
Алгебра
натуральные числа х и у таковы , что 12х и 18у являются точными квадратами .Чему ровна наименьшее возможное значение суммы х+у ! варианты ответов (а) 30 , (б)13 , (в)7 , (г) 5 , (д)2 ... помогите люди ((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для этой задачи будет ответ г) 5 (х=3, у=2)
Гость:
чтоб сумма x+y была наименьшей, надо чтоб каждое из слагаемых было наименьших, а значит числа x и y должны быть наименьшими при которых числа 12x=4*3x=2^2 *3x и 18y=9*2y=3^2 *2y были точными квадратами, что дает нам x=3 и y=2 x+y=2+3=5 ответ: (г) 5
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