надо составить 7 любых предложений со словами :be fond of.enjoy .finish.given up/ imagine.it s worth.dislike.mind.miss.practise.succeed in suggest.stop. dream of.avoid.be good at.fancy
Английский язык
надо составить 7 любых предложений со словами :be fond of.enjoy .finish.given up/ imagine.it s worth.dislike.mind.miss.practise.succeed in suggest.stop. dream of.avoid.be good at.fancy
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I am fond of playing basketbal.She is good at cooking.He was finished typing already.He dreams of a new car.
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