делимое представлено частным чисел 16056 и 4,делитель 3.записать выражение и вычислить
Математика
делимое представлено частным чисел 16056 и 4,делитель 3.записать выражение и вычислить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]\frac{16056}{4}/3=\frac{4014}{3}=1338[/latex]
Гость:
делимое - это частное чисел 16056 и 4, то есть 16056:4 делитель - 3. Мы можем записать следующее выражение и его решить: (16056:4):3=4014:3=1338. Ответ:1338.
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