Периметр четырёхугольника равен 52 см.Одна его сторона равна 1 дм 4 см,вторая на 5 см меньше первой,а третья на 8 см больше второй.Найди длину четвёртой стороны.

Математика

Периметр четырёхугольника равен 52 см.Одна его сторона равна 1 дм 4 см,вторая на 5 см меньше первой,а третья на 8 см больше второй.Найди длину четвёртой стороны.

Автор: Гость