Периметр четырёхугольника равен 52 см.Одна его сторона равна 1 дм 4 см,вторая на 5 см меньше первой,а третья на 8 см больше второй.Найди длину четвёртой стороны.
Математика
Периметр четырёхугольника равен 52 см.Одна его сторона равна 1 дм 4 см,вторая на 5 см меньше первой,а третья на 8 см больше второй.Найди длину четвёртой стороны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1дм 4см(14см)-5=9см-вторая сторона. 2)9+8=17см-третья сторона. 3)52-(14+9+17)=12см(1дм 2см)-длина четвёртой стороны.
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