купили 3 шапки по 10 рублей и столько же шарфов по 11 рублей реши задачу разными способами

Математика
купили 3 шапки по 10 рублей и столько же шарфов по 11 рублей реши задачу разными способами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ: 10+11=21 21*3=63   2 способ  10*3=30 11*3=33 33+30=63                   Кол-во             Денег             Потраченно  вместе-?        шарфы     3                      11 шапки      3                       10  
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