купили 3 шапки по 10 рублей и столько же шарфов по 11 рублей реши задачу разными способами
Математика
купили 3 шапки по 10 рублей и столько же шарфов по 11 рублей реши задачу разными способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ: 10+11=21 21*3=63 2 способ 10*3=30 11*3=33 33+30=63 Кол-во Денег Потраченно вместе-? шарфы 3 11 шапки 3 10
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