Балка длиной 10см и весом 10 000Н лежит своими концами на двух опорах. На расстоянии 2см от левого конца балки лежит груз весом 5000Н. Определить силы давления балки на опоры.

Физика

Балка длиной 10см и весом 10 000Н лежит своими концами на двух опорах. На расстоянии 2см от левого конца балки лежит груз весом 5000Н. Определить силы давления балки на опоры.

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