Балка длиной 10см и весом 10 000Н лежит своими концами на двух опорах. На расстоянии 2см от левого конца балки лежит груз весом 5000Н. Определить силы давления балки на опоры.
Физика
Балка длиной 10см и весом 10 000Н лежит своими концами на двух опорах. На расстоянии 2см от левого конца балки лежит груз весом 5000Н. Определить силы давления балки на опоры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моменты сил относительно левого конца: 5000*0.02+10000*0.05=N1*0.1 N1=6000 H (сила давления правого конца балки) Моменты сил относительно правого конца: 5000*0.08+10000*0.05=N2*0.1 N2=9000 H Ответ: 6000 Н и 9000 Н
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