По норме бригада должна была ремонтировать А машин в день. Но она ремонтировала на К машин больше. Сколько машин бригада отремонтировала за 5 дней? Составь выражение.

Математика

По норме бригада должна была ремонтировать А машин в день. Но она ремонтировала на К машин больше. Сколько машин бригада отремонтировала за 5 дней? Составь выражение.

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