По норме бригада должна была ремонтировать А машин в день. Но она ремонтировала на К машин больше. Сколько машин бригада отремонтировала за 5 дней? Составь выражение.
Математика
По норме бригада должна была ремонтировать А машин в день. Но она ремонтировала на К машин больше. Сколько машин бригада отремонтировала за 5 дней? Составь выражение.
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Гость:
А+К - в день, значит за 5 дней: 5(А+К)
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