На мелиницу привезли 58 мешков пшеницы и 38 мешков ржи. Пшеницы привезли на 16т больше, чем ржи.Сколько отдельно привезли ржи и пшен ицы , если все мешки с зерном одинаковы по массе?

Математика
На мелиницу привезли 58 мешков пшеницы и 38 мешков ржи. Пшеницы привезли на 16т больше, чем ржи.Сколько отдельно привезли ржи и пшен ицы , если все мешки с зерном одинаковы по массе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 58-28=20 (м.) - на столько больше мешков пшеницы привезли 2) 16т=160 ц 3) 160:20=8 ц - весит один мешок 4) 8*58=464 ц - привезли пшеницы 5) 8*38=304 ц - привезли ржи ответ: 464 ц пшеницы, 304 ц ржи
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