На мелиницу привезли 58 мешков пшеницы и 38 мешков ржи. Пшеницы привезли на 16т больше, чем ржи.Сколько отдельно привезли ржи и пшен ицы , если все мешки с зерном одинаковы по массе?

Математика

На мелиницу привезли 58 мешков пшеницы и 38 мешков ржи. Пшеницы привезли на 16т больше, чем ржи.Сколько отдельно привезли ржи и пшен ицы , если все мешки с зерном одинаковы по массе?

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