морфологический разбор слова - клён
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морфологический разбор слова - клён
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
клён - сущ, (что?) обознач предмет 1) Нф - клен 2) Пост призн - нариц, неодуш., м.р, 2-е скл 3) Непост пр - им.п, ед.ч 4) подлежащее
Гость:
1.Клён-сущ.(что?) 2.Н.ф.-клён(нариц,неодуш,2скл,м.р,ед.ч,Им.п.) 3.(Что?)клён.Подлежащее.
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