-(1/a-b + 1/b): a/b + 1/a-b Где стоит знак / там обыкновенная дробь
Алгебра
-(1/a-b + 1/b): a/b + 1/a-b Где стоит знак / там обыкновенная дробь
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