от полудня до настоящей минуты прошло тренадцать сорок восьмых суток.Который теперь час?

Математика
от полудня до настоящей минуты прошло тренадцать сорок восьмых суток.Который теперь час?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В сутках 24 часа, следовательно [latex]\frac{13}{48}[/latex] суток будут: [latex]24*\frac{13}{48}=\frac{13}{2}=6,5 [/latex] часов Если с полудня прошло 6,5 часов, то сейчас: 12+6,5=18,5 часов Ответ: Сейчас 18:30   Если помог, ставим 5 звезд, говорим спасибо и выбираем как лучшее решение.
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