от полудня до настоящей минуты прошло тренадцать сорок восьмых суток.Который теперь час?

Гость: Гость:

В сутках 24 часа, следовательно [latex]\frac{13}{48}[/latex] суток будут: [latex]24*\frac{13}{48}=\frac{13}{2}=6,5 [/latex] часов Если с полудня прошло 6,5 часов, то сейчас: 12+6,5=18,5 часов Ответ: Сейчас 18:30 Если помог, ставим 5 звезд, говорим спасибо и выбираем как лучшее решение.