от полудня до настоящей минуты прошло тренадцать сорок восьмых суток.Который теперь час?
Математика
от полудня до настоящей минуты прошло тренадцать сорок восьмых суток.Который теперь час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В сутках 24 часа, следовательно [latex]\frac{13}{48}[/latex] суток будут: [latex]24*\frac{13}{48}=\frac{13}{2}=6,5 [/latex] часов Если с полудня прошло 6,5 часов, то сейчас: 12+6,5=18,5 часов Ответ: Сейчас 18:30 Если помог, ставим 5 звезд, говорим спасибо и выбираем как лучшее решение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
диагональ AC равнобедренной трапеции abcd перпендикулярна боковой стороне cd. Найти площадь трапеции , если ее основания равны 10 и 8 см плиз решит...
Математика
В магазин привезли 100кг муки. 80 кг муки было в мешке, а остальная в пакетах по 2 кг в каждом. Сколько было пакетов с мукой? (помогите составить ...
Физика
Балка длиной 10см и весом 10 000Н лежит своими концами на двух опорах. На расстоянии 2см от левого конца балки лежит груз весом 5000Н. Определить с...
Математика
По норме бригада должна была ремонтировать А машин в день. Но она ремонтировала на К машин больше. Сколько машин бригада отремонтировала за 5 дней?...