Вырази те в километрах : а)2 км 400 м , 1 км 750 м ,3 км 250 м ,6 км 200 м . б)3200 м , 1450 м,5500м, 20300м .

Математика
Вырази те в километрах : а)2 км 400 м , 1 км 750 м ,3 км 250 м ,6 км 200 м . б)3200 м , 1450 м,5500м, 20300м .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)2км 400м=2.4км,1км 750м=1.75км, 3км 250м=3.25км, 6км 200м=6.2км. б)3200м=3.2км, 1450м=1.45км, 5500м=5.5км, 20300м=20.3км. 
Гость:
2,4 км, 1,75 км, 3,25 км, 6,2 км, 3,2 км, 1,45 км, 5,5 км, 20,3 км. Умножай или дели на 1000.
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