Вырази те в километрах : а)2 км 400 м , 1 км 750 м ,3 км 250 м ,6 км 200 м . б)3200 м , 1450 м,5500м, 20300м .

Математика

Вырази те в километрах : а)2 км 400 м , 1 км 750 м ,3 км 250 м ,6 км 200 м . б)3200 м , 1450 м,5500м, 20300м .

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