найти площадь круга если его радиус равен 5,4 дм (число пи округлить до десятых). Ответ округлить до десятых.
Математика
найти площадь круга если его радиус равен 5,4 дм (число пи округлить до десятых). Ответ округлить до десятых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
pi=3.1 (с точностью до десятых) площадь круга круга равна S=pi*r^2 S=3.1*5.4*5.4=(с точностью до десятых)=90.4 кв. дм
Гость:
S=пиR в квадрате S = 3.1 * 5.4*5.4= 90,4 Ответ:90,4дм в квадрате
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