найти площадь круга если его радиус равен 5,4 дм (число пи округлить до десятых). Ответ округлить до десятых.

Математика

найти площадь круга если его радиус равен 5,4 дм (число пи округлить до десятых). Ответ округлить до десятых.

Автор: Гость