найти площадь круга если его радиус равен 5,4 дм (число пи округлить до десятых). Ответ округлить до десятых.

Математика
найти площадь круга если его радиус равен 5,4 дм (число пи округлить до десятых). Ответ округлить до десятых.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
pi=3.1 (с точностью до десятых)   площадь круга круга равна S=pi*r^2 S=3.1*5.4*5.4=(с точностью до десятых)=90.4 кв. дм
Гость:
S=пиR в квадрате S = 3.1 * 5.4*5.4= 90,4  Ответ:90,4дм в квадрате    
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
две стороны четырехугольника равны 1 и 7. одна из диагоналей.длина которой равна 3,делит его на два равнобедренных треугольника. чему равен перимет...
Ответить
Химия
Mr(CaCO3)=....? Mr(NH4C1)...? Mr(H3PO4)=...?
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА (ДРОБИ) (7/8-5/6)-(4/9-5/1)=................
Ответить
Английский язык
write the sentences in Present Perfect. translate. 1.I have English lessons. 2. The teacher is putting our marks into the register. 3. My friends t...
Ответить
Математика
3 гвоздя и 2 шурупа весят 40 г,а 5 гвоздей и 3 шурупа весят 65 г.Сколько весит 1 гвоздь 
Ответить