От глаголов неопределенной формы образуй глаголы настоящего,прошедшего и будущего времени...... Зажужжать-..., ..., ... Отбросить-... ... ... накурить- ... ... ... подковать -.... .... ... взбеситься -... ... ... .

Русский язык

От глаголов неопределенной формы образуй глаголы настоящего,прошедшего и будущего времени...... Зажужжать-..., ..., ... Отбросить-... ... ... накурить- ... ... ... подковать -.... .... ... взбеситься -... ... ... .

Автор: Гость