От глаголов неопределенной формы образуй глаголы настоящего,прошедшего и будущего времени...... Зажужжать-..., ..., ... Отбросить-... ... ... накурить- ... ... ... подковать -.... .... ... взбеситься -... ... ... .
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От глаголов неопределенной формы образуй глаголы настоящего,прошедшего и будущего времени...... Зажужжать-..., ..., ... Отбросить-... ... ... накурить- ... ... ... подковать -.... .... ... взбеситься -... ... ... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Буд.вр-зажужат-Н.вр-жужат-Пр.вр-зажужали. Буд.вр-отбросят-Н.вр-отбрасывают-Пр.вр-отбросали. Буд.вр-накурят-Н.вр-накуривает-Пр.вр-накурили. Буд.вр-подковать-Н.вр-подковывают-Буд.вр-подковывали. Буд.вр-взбесятся-Н.вр-бесятся-Буд.вр-взбесились. всё правильно по глаголам будь уверена!!!
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