Катер сначало 2ч шел против течения реки, а затем повернул отбратно и ещё 1,5ч шёл по течению.Какой путь проделал катер за эти 3,5 часов, если скорость течения реки 1,8км/ч, а скорость катера в стоячей воде 21,4км/ч.

Математика

Катер сначало 2ч шел против течения реки, а затем повернул отбратно и ещё 1,5ч шёл по течению.Какой путь проделал катер за эти 3,5 часов, если скорость течения реки 1,8км/ч, а скорость катера в стоячей воде 21,4км/ч.

Автор: Гость