Катер сначало 2ч шел против течения реки, а затем повернул отбратно и ещё 1,5ч шёл по течению.Какой путь проделал катер за эти 3,5 часов, если скорость течения реки 1,8км/ч, а скорость катера в стоячей воде 21,4км/ч.
Математика
Катер сначало 2ч шел против течения реки, а затем повернул отбратно и ещё 1,5ч шёл по течению.Какой путь проделал катер за эти 3,5 часов, если скорость течения реки 1,8км/ч, а скорость катера в стоячей воде 21,4км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорость по течению будет 23.2 км в ч. против-19.6 км в ч. составим ур-ие: 2 * 19.6 + 1.5 * 23.2 = 74 Ответ: 74 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
найти площадь круга если его радиус равен 5,4 дм (число пи округлить до десятых). Ответ округлить до десятых.
Геометрия
две стороны четырехугольника равны 1 и 7. одна из диагоналей.длина которой равна 3,делит его на два равнобедренных треугольника. чему равен перимет...