Попробуйте сочинить собственную небылицу
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Попробуйте сочинить собственную небылицу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я шел по огромной поляне, усеянной ромашками и оглядывался. Где-то вдалеке был слышен вой волков, но я не обратил на это внимания. Немного подумал и сел на землю, вдыхая чудесный запах цветов и стал смотреть в небо. Я рассматривал облака с огромным интересом и фантазировал, будто облака живые и говорят со мной. Засмеялся от радости, но заметил, что по небу летит не облако, а огромный розовый бегемот с крыльями. Он стал приземляться и издал незнакомый мне звук. Я совсем не испугался и поэтому побежал к животному. Оно было дружелюбно и мы тутже нашли общий язык. Мы играли в догонялки, бегали по облакам и купались в шоколадном море, но счастье было недолгим, уже стемнело и он привез меня домой, прямо к окну моей комнаты и я попрощавшись с ним, лег спать.
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