За месяц(30 дней) белка съела три седьмых запасённых на зиму орехов. Какую часть орехов белка съедала за один день?

Математика

За месяц(30 дней) белка съела три седьмых запасённых на зиму орехов. Какую часть орехов белка съедала за один день?

Автор: Гость