помогите плиз сегодня должна написать. Под огороды жителям посёлка было отведено 15га 46ар земли.Хозяйственные постройки заняли 10ар,а остальная площадь была разбита на участки по 12ар.Сколько получилось участков?

Математика
помогите плиз сегодня должна написать. Под огороды жителям посёлка было отведено 15га 46ар земли.Хозяйственные постройки заняли 10ар,а остальная площадь была разбита на участки по 12ар.Сколько получилось участков?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 га 46 ар=1546 ар  1)1546-10=1536 ар остальная площадь 2)1536:12=128(уч.) получилось Ответ: 128 участков получилось 
Гость:
1. 15ГА=1500АР     2.  1500+46=1546АР    3. 1546-10=1536АР  4.1536:12=128
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