какие железа связаны с эндокринной системой,а какие нет?

Биология
какие железа связаны с эндокринной системой,а какие нет?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот;гипоталамус, щитовидня железа, поджелудочная железа, гипофиз, надпочечники, половые железы. А не связаны слюнные железы, слезные железы, потовые железы,сальные железы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За месяц(30 дней) белка съела три седьмых запасённых на зиму орехов. Какую часть орехов белка съедала за один день?
Ответить
Русский язык
Помогите найти значение фразеолагизма Во всю Ивановскую
Ответить
Русский язык
От глаголов неопределенной формы образуй глаголы настоящего,прошедшего и будущего времени...... Зажужжать-..., ..., ... Отбросить-... ... ... накур...
Ответить
Математика
Катер сначало 2ч шел против течения реки, а затем повернул отбратно и ещё 1,5ч шёл по течению.Какой путь проделал катер за эти 3,5 часов, если скор...
Ответить
Русский язык
Попробуйте сочинить собственную небылицу
Ответить