какие железа связаны с эндокринной системой,а какие нет?
Биология
какие железа связаны с эндокринной системой,а какие нет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот;гипоталамус, щитовидня железа, поджелудочная железа, гипофиз, надпочечники, половые железы. А не связаны слюнные железы, слезные железы, потовые железы,сальные железы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За месяц(30 дней) белка съела три седьмых запасённых на зиму орехов. Какую часть орехов белка съедала за один день?
Русский язык
От глаголов неопределенной формы образуй глаголы настоящего,прошедшего и будущего времени...... Зажужжать-..., ..., ... Отбросить-... ... ... накур...
Математика
Катер сначало 2ч шел против течения реки, а затем повернул отбратно и ещё 1,5ч шёл по течению.Какой путь проделал катер за эти 3,5 часов, если скор...
Русский язык