1. Запишите уравнения реакций разложения,схемы которых: а) Fe(OH)3------ больше Fe2O3 + H2O б)Сa3(PO)4------ больше CaO + P2O5 в)HNO3------ больше H2O + NO2 + O2 г)Cu(NO3)2----------- больше CuO + NO2 + O2 2.Запишите урав...

Химия

1. Запишите уравнения реакций разложения,схемы которых: а) Fe(OH)3------ больше Fe2O3 + H2O б)Сa3(PO)4------ больше CaO + P2O5 в)HNO3------ больше H2O + NO2 + O2 г)Cu(NO3)2----------- больше CuO + NO2 + O2 2.Запишите уравнение реакции разложения нитрата серебра, если в результате нее образуются кислород, оксид азота(4) и серебро.

Автор: Гость