1. Запишите уравнения реакций разложения,схемы которых: а) Fe(OH)3------ больше Fe2O3 + H2O б)Сa3(PO)4------ больше CaO + P2O5 в)HNO3------ больше H2O + NO2 + O2 г)Cu(NO3)2----------- больше CuO + NO2 + O2 2.Запишите урав...
Химия
1. Запишите уравнения реакций разложения,схемы которых: а) Fe(OH)3------ больше Fe2O3 + H2O б)Сa3(PO)4------ больше CaO + P2O5 в)HNO3------ больше H2O + NO2 + O2 г)Cu(NO3)2----------- больше CuO + NO2 + O2 2.Запишите уравнение реакции разложения нитрата серебра, если в результате нее образуются кислород, оксид азота(4) и серебро.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. а) 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O б) Сa3(PO4)2 = 3CaO + P2O5 в) 4HNO3 = 2H2O + 4NO2 + O2 г) 2Cu(NO3)2 = 2CuO + 4NO2 + O2 2. 2AgNO3 = O2 + 2NO2 + 2Ag
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В клетках таблицы , содержащей 4строки и 7 столбцов, нужно расставить натуральные числа , так, чтобы их сумма в каждой строке равнялась 28, а в каж...
Математика
помогите плиз сегодня должна написать. Под огороды жителям посёлка было отведено 15га 46ар земли.Хозяйственные постройки заняли 10ар,а остальная пл...
Математика
За месяц(30 дней) белка съела три седьмых запасённых на зиму орехов. Какую часть орехов белка съедала за один день?