синицы очень(какие?) защитники и хранители( чего?)...и...
Русский язык
синицы очень(какие?) защитники и хранители( чего?)...и...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синицы очень отважные защитники лесов и степей.
Гость:
Синицы очень хорошие защитники и хранители сада и весьма прожорливые.
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