составте простые придложения в которых:а)слова зайцы,акация были бы подлежащими;б)слова цыплята,огурцы-второстепенными членами
Русский язык
составте простые придложения в которых:а)слова зайцы,акация были бы подлежащими;б)слова цыплята,огурцы-второстепенными членами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) Зайцы бежали по лесу от лисы. Акация росла у него в саду на даче. б)Она посадила у себя в огороде огурцы. Она вышла и увидела цыплят.
Гость:
Всев лесу: и зайцы и нежная акация были приопрошены первым снегом. Нерадивая хозяйка накормила цыплят огурцами.
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