На трёх полках 60 книг. На первой и второй полках 37 книг, а на второй и третьей полках 42 книги. Сколько книг на второй полке?
Математика
На трёх полках 60 книг. На первой и второй полках 37 книг, а на второй и третьей полках 42 книги. Сколько книг на второй полке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60-37=23 на третьей полке 42-23=19 на 2 полке 37-19=18 на 1 полке
Гость:
1) 60-42=18(шт.)- на первой полке. 2) 37-18=19(шт.)- на второй полке. 3)60-37=23(шт.)- на третьей полке. Проверка:18+19+23=60(шт.) Ответ: на 1 полке-18 книг, на 2 полке-19 книг, на 3 полке-23 книги.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
самолёт пролетает 3600км за 4ч.сколько времени понадобится вертолёту ,чтобы пролететь такое же расстояние ,если его скорость в 4раза меньше скорост...
Русский язык
составте простые придложения в которых:а)слова зайцы,акация были бы подлежащими;б)слова цыплята,огурцы-второстепенными членами
Химия
1. Запишите уравнения реакций разложения,схемы которых: а) Fe(OH)3------>Fe2O3 + H2O б)Сa3(PO)4------>CaO + P2O5 в)HNO3------> H2O + NO2 + O2 г)Cu(...