На трёх полках 60 книг. На первой и второй полках 37 книг, а на второй и третьей полках 42 книги. Сколько книг на второй полке?

Математика

На трёх полках 60 книг. На первой и второй полках 37 книг, а на второй и третьей полках 42 книги. Сколько книг на второй полке?

Автор: Гость