разобрать по членам предложения и составить схему: Весной солнце льет на землю теплые лучи.
Русский язык
разобрать по членам предложения и составить схему: Весной солнце льет на землю теплые лучи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весной-обстоятельство. Солнце-подлежащее. Льёт-сказуемое. На землю-обстоятельство. Теплые-прилагательное. Лучи-дополнение.
Гость:
разбор по членам: _._._ ____ ==== _._._ ~~~~ _ _ _ _ схема: _____ ======
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