Напишите в молекулярном, ионном виде и в виде окислительно восстановительной реакцииа) Fe+HClб) Al+H2Od) Fe+CuCl2
Химия
Напишите в молекулярном, ионном виде и в виде окислительно восстановительной реакцииа) Fe+HClб) Al+H2Od) Fe+CuCl2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe+2HCl= FeCl2+H2↑ ОВР : Восстановление:2H+ + 2e− = H2Окисление:Fe − 2e− = Fe2+ 2 2 1 2 1 2H+ + Fe = H2 + Fe2 2Al+6H2O=2Al(OH)3+3H2↑ ОВР : Восстановление:2H2O+ + 4e− = H2 + 2OH−Окисление:Al + 3OH− − 3e− = Al(OH)3 3 4 6H2O+ + 4Al + 6OH− = 3H2 + 4Al(OH)3 Fe+CuCl2-> Cu+FeCl2
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