Напишите в молекулярном, ионном виде и в виде окислительно восстановительной реакцииа) Fe+HClб) Al+H2Od) Fe+CuCl2

Химия

Напишите в молекулярном, ионном виде и в виде окислительно восстановительной реакцииа) Fe+HClб) Al+H2Od) Fe+CuCl2

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