Задача: На выставке сказочных летательных аппаратов было представлено 195 многочисленных моделей ( ковров-самолетов) , а одноместных моделей ( метел и ступ) - в 2 раза больше. Все аппараты совершили по 14 демонстрационных полет...

Математика

Задача: На выставке сказочных летательных аппаратов было представлено 195 многочисленных моделей ( ковров-самолетов) , а одноместных моделей ( метел и ступ) - в 2 раза больше. Все аппараты совершили по 14 демонстрационных полетов. Сколько всего полетов было совершено? На сколько больше было совершено полетов на одноместных моделях, чем на многоместных? БЕЗ ИКСА, СРОЧНО, РЕБЯТААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСААААААЙТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( пункты (пкт) доплачу )

Автор: Гость