Задача: На выставке сказочных летательных аппаратов было представлено 195 многочисленных моделей ( ковров-самолетов) , а одноместных моделей ( метел и ступ) - в 2 раза больше. Все аппараты совершили по 14 демонстрационных полет...
Математика
Задача: На выставке сказочных летательных аппаратов было представлено 195 многочисленных моделей ( ковров-самолетов) , а одноместных моделей ( метел и ступ) - в 2 раза больше. Все аппараты совершили по 14 демонстрационных полетов. Сколько всего полетов было совершено? На сколько больше было совершено полетов на одноместных моделях, чем на многоместных? БЕЗ ИКСА, СРОЧНО, РЕБЯТААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСААААААЙТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( пункты (пкт) доплачу )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если одноместных было в 2 раза больше , значит их 390. Если все аппараты совершили по 14 полетов, то (390+195)*14=8190 полетов на одноместных оделях было совершено в 2 раза больше
Гость:
1)195*2=390(М)одноместных моделей 2)195+390=585-(м)многоместные и одноместные 3)585*14=8190(п)было совершено всего Ответ 8190 полётов на второй вопрос так 1)195*2=390(с)одноместных моделей 2)195*14=2730(п)совершено на многоместных 3)390*14=5460(п)совершено на одноместных 4)5460-2370=3090(п)на 3090 полётов больше совершено на одноместных,чем на многоместных Ответ 3090 полётов.
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