в одном городе 20% семей, имеющих кошек , имеют также и собак , 25%семей, имеющих собак , имеют а также и кошек , а 20%всех семей не имеют ни кошек , ни собак .Сколько семей в этом городе имеют кошек , и собак? варианты ответов...
Алгебра
в одном городе 20% семей, имеющих кошек , имеют также и собак , 25%семей, имеющих собак , имеют а также и кошек , а 20%всех семей не имеют ни кошек , ни собак .Сколько семей в этом городе имеют кошек , и собак? варианты ответов (а)5% , (б) 10% ,(в)20% , (г)25%, (д)50%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 10%. Кенгуру) Сама решила вот токо)
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