напишите уравнение химических реакций в молекулярном виде: CO -- больше CO2 -- больше Na2CO3 -- больше BaCO3. | ^ |___ больше CO2____|

Химия

напишите уравнение химических реакций в молекулярном виде: CO -- больше CO2 -- больше Na2CO3 -- больше BaCO3. | ^ |___ больше CO2____|

Автор: Гость