напишите уравнение химических реакций в молекулярном виде: CO -- больше CO2 -- больше Na2CO3 -- больше BaCO3. | ^ |___ больше CO2____|
Химия
напишите уравнение химических реакций в молекулярном виде: CO -- больше CO2 -- больше Na2CO3 -- больше BaCO3. | ^ |___ больше CO2____|
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) CO + O₂ = CO₂ 2) CO₂+Na₂O = Na₂CO₃ 3) Na₂CO₃ + BaCl₂ = BaCO₃ + 2NaCl 4) BaCO₃ = BaO + CO₂ (при температуре 1000° - 1450°)
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