Около дома стояли 3 легковые автомашины. Сколько всего колес у этих машин?? Сделай схематический рисунок.

Математика
Около дома стояли 3 легковые автомашины. Сколько всего колес у этих машин?? Сделай схематический рисунок.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 машины,у каждой 4 колеса. 3*4=12 колес.
Гость:
3*5=15колес (4колеса основных и одно запасное)   0   0     0   0     0   0      0        0          0 0   0    0   0     0   0
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