Около дома стояли 3 легковые автомашины. Сколько всего колес у этих машин?? Сделай схематический рисунок.

Математика

Около дома стояли 3 легковые автомашины. Сколько всего колес у этих машин?? Сделай схематический рисунок.

Автор: Гость