1. K+H2O=KOH+H2O 2. Ba+H2O=Ba(OH)2+H2 3. Zn+H2O=ZnO+H2уравнять, и записать в окислительно восстановительной форме
Химия
1. K+H2O=KOH+H2O 2. Ba+H2O=Ba(OH)2+H2 3. Zn+H2O=ZnO+H2уравнять, и записать в окислительно восстановительной форме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2K + 2H2O = 2KOH + H2↑ Восстановление: 2H2O + 2e− = H2 + 2OH− Окисление: K − 1e− = K+ 2H2O + 2K = H2 + 2OH− + 2K+ Ba + 2H2O = Ba(OH)2 + H2↑ Восстановление: 2H+ + 2e− = H2 Окисление: Ba − 2e− = Ba2+ 2H+ + Ba = H2 + Ba2+ Zn + H2O(пар) = ZnO + H2 Восстановление: H+ + 1e− = H Окисление: Zn − 2e− = Zn2+ 2H+ + Zn = 2H + Zn2+
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